Denizli'de silahlı kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir kişinin tüfekle öldürülmesiyle ilgili iki şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahallesi 5001 Sokak'taki bir oto yıkamacıda üç gün önce Mustafa Dev'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Y.E.İ. ile F.İ, Z.T, Y.H. ve H.B'nin emniyetteki ifadeleri doğrultusunda olayla ilgili şüpheliler Y.G, B.O.B, G.A, S.K, B.E ile Y.K. de yakalandı.

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Emniyetteki sorguları tamamlanan F.İ, Z.T, Y.H. ve H.B, savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı, 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Y.E.İ ile B.O.B, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

7 Mart'ta bir oto yıkamacıda, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tüfekle ağır yaralanan Mustafa Dev hayatını kaybetmişti.