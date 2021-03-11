  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Valizdeki ıslak çamaşırların sırrı çözüldü

Valizdeki ıslak çamaşırların sırrı çözüldü

'nin 'na gelen turistin valizinde çok sayıda ıslak çamaşır bulundu. Dikkat çeken olayın ardından valizdeki kıyafetler laboratuvara gönderilerek incelendi. Gelen sonuç polisleri şaşırtmadı. Islak olduğu için şüphelenilen kıyafetlere metamfetamin maddesi emzirildiği ortay çıktı.

Valizdeki ıslak çamaşırların sırrı çözüldü
İHA

11.03.2021, 18:20 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021, 18:32

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Çardak Havaalanında gelen istihbarı bilgi üzerine harekete geçildi.

İran'ın başkenti Tahran'dan Denizli'ye gelen İran uyruklu 30 yaşındaki M.G. isimli şüpheli durduruldu.

Şüpheliye ait valiz narkotik ekipleri ve narkotik köpeği "Yappa" tarafından arandı. Şüphelinin valizi X-ray cihazı ile de kontrol edildi.

Operasyon neticesinde, şüphelinin valizinde bulunan yorgan elyafı içerisinde gizlenmiş halde 7 metal plakadan oluşan 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Valizden çıkarılan 29 kıyafete ise uyuşturucu emdirildiği ve miktarının ise belirlenmesi için Gümrük Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi. Laboratuvarda yapılan incelemeler ve test sonucu ıslak kıyafetlere 918 gram metamfetamin emdirildiği ortaya çıktı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Valizdeki ıslak çamaşırların sırrı çözüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.