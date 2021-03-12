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Haberler Denizli Denizli Kayak Merkezi, yeniden kayakseverlerle buluşacak

, yeniden kayakseverlerle buluşacak

Son dakika... 'nin bazı alanlarında kar yağışı ve soğuk yeniden etkisini gösterdi. , dünkü kar yağışının ardından yarın yeniden açılacak.

Denizli Kayak Merkezi, yeniden kayakseverlerle buluşacak
AA

12.03.2021, 16:57

Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi'ndeki Bozdağ'da yer alan kayak merkezinde dün öğleden sonra yağan kardan sonra kar kalınlığı yeterli seviyeye ulaştı.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, tesis yarından itibaren 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Bu yıl 1 Şubat'ta sezonu açılan kayak merkezi, salgın şartları nedeniyle sadece hafta içi hizmet vermiş, 20 günde 100 bin ziyaretçiyi ağırlamıştı. Karın erimeye başlaması ve salgın tehdidi nedeniyle tesis kapanmıştı.

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