Köpeği ezmemek için kaldırımdaki otomobillere çarptı

Kaza, Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İnönü caddesinden Çamlık Bulvarı istikametine 20 DZ 168 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan sürücü T.Y'nin önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaldırımda park halinde bulunan 3 otomobil ve 1 motosiklete çarptı.

Yüksek bir gürültü çıkması ile apartmanda bulunan vatandaşlar panikle balkon ve pencerelere çıktı. Kaldırımla bulunan otomobil sahipleri can havliyle araçlarının yanına gitti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü T.Y., sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu ve yara almadığı öğrenilen sürücü olay yerinde verdiği ilk ifadesinde, köpeğe çarpmamak için durmaya çalıştığını ancak arabanın kaydığını söylediği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.