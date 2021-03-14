Arı yetiştiricisini ilaçlama korkusu sardı

Denizli'de kiraz ağaçlarının uyanmasıyla, arılar bu yıl ilk kez çiçekle buluştu. Yeni sezon öncesi arıcılık için önemli tehditlerden birisi olan kontrolsüz ilaçlamaya dikkat çeken TAHAP Başkanı Mustafa Sarıoğlu, "Avrupa ülkeleri ve dünyada arıya zarar verecek hiçbir ilacın satışına izin verilmez. Kendileri üretip kullanmadıkları ilaçları bize satmaya çalışıyorlar. Arıcılığımızın ayakta kalması için bu ilaçlardan kaçınmalıyız" dedi.