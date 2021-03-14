  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli'de hareketli dakikalar! "Kız arkadaşıma yan gözle baktı" deyip, bıçakladı

'de hareketli dakikalar! "Kız arkadaşıma yan gözle baktı" deyip, bıçakladı

'nin ilçesinde, Afganistan uyruklu Amir G., çıkan tartışmada ., tarafından bıçakla yaralandı. Polis olayın ardından kaçan Onur T. ve yanındaki kız arkadaşı Canan B'yi gözaltına aldı. Alkollü olan Onur T.'nin, Amir G.'yi kız arkadaşına yan özle baktığı için bıçakladığı ileri sürüldü.

Denizli'de hareketli dakikalar! Kız arkadaşıma yan gözle baktı deyip, bıçakladı
DHA

14.03.2021, 16:28

Olay bugün saat 14.30 sıralarında Fesleğen Mahallesi 1040 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Onur T. yanındaki kız arkadaşı Canan B.'ye yan gözle baktığını ileri sürdüğü Afganistan uyruklu Amir G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Onur T. Amir G.'yi yanındaki bıçakla kolundan ve bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Amir G. tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan Onur T. ve kız arkadaşı Canan B. kısa süre içinde suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Alkollü oldukları belirtilen ve ayakta durmakta güçlük çeken Onur T. ve Canan B. kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de hareketli dakikalar! "Kız arkadaşıma yan gözle baktı" deyip, bıçakladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.