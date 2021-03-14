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Haberler Denizli Kazayla kendini vuran Galip kurtarılamadı

Kazayla kendini vuran Galip kurtarılamadı

Kazayla kendini vuran Galip kurtarılamadı

14.3.2021

DENİZLİ'DE, 16 yaşındaki lise öğrencisi Galip Efe Kocabaş, babasına ait av tüfeği ile oynarken kazara kendisini göğsünden vurarak hayatını kaybetti. Çivril ilçesi Akpınar Mahallesi'nde yaşayan liseli Galip Efe Kocabaş, önceki gün okuldan evine gelip odasına girdi.

Ardından da babasına ait ruhsatsız av tüfeğiyle oynamaya başladı.

İddiaya göre tetiğe yanlışlıkla dokunan Kocabaş, göğsünden vuruldu. Silah sesi üzerine odaya koşan hemşire anne oğlunu kanlar içinde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Galip Efe Kocabaş, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

■ SEBAHATTİN ALP

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