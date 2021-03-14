Korona ile mücadele ederken virüse yakalanan doktora ödül

DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, korona hastalarını sağlığına kavuşturmaya çalışırken hastalığa yakalanan ve 3 aydır yoğun bakımda tedavi gören Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sibel Pekcan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda yılın hekimi seçildi. 92 gündür yaşam mücadelesi veren Prof. Dr. Pekcan'ın ödülünü teslim alan oğlu, gözyaşlarını tutamadı.

PLAKETİ OĞLU ALDI

PÜH Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sibel Pekcan, pandemide diğer sağlık çalışanları gibi kendini korona virüsü hastalarını iyileştirmeye adadı. Gece gündüz mücadele eden ve birçok hastasının iyileşerek taburcu olmasını sağlayan Pekcan, bu amansız savaşta kendisi de Kovid-19'a yakalandı. Sağlık durumu ağırlaşan Pekcan, görev yaptığı hastanede yoğun bakıma alındı. Ailesi ile meslektaşlarının umutla iyileşmesini beklediği, 92 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veren Sibel hoca, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 'Yılın Hekimi' seçildi. PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Pekcan'ın ödülü, oğlu 26 yaşındaki Doğuşcan Özkurt'a, Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan tarafından verildi. Ödülü alan Özkurt'un gözlerinin dolması, salonda bulunanlara da duygusal anlar yaşattı.

■ SEBAHATTİN ALP