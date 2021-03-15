  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli için ‘Sarı’ uyarı

için ‘Sarı’ uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ’de kuvvetli ve ara ara tam fırtına beklendiği ifadeleri yer aldı. Sarı uyarı ile belirtilen açıklamada çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Denizli için ‘Sarı’ uyarı

15.03.2021, 13:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Denizli için 'Sarı' uyarı verdi. Saatte hızı 60 ile 80 kilometre hıza erişen ve yer yer saatte 100 kilometre hıza erişen tam fırtına beklendiği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada "Kuvvetli rüzgarın, fırtına (60-80 m/sa) ve yer yer kısa süreli tam fırtına (100 km/sa) şeklinde esmesi tahmin edildiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmelidir" ifadeleri yer aldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli için ‘Sarı’ uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.