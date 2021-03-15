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Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 12'si tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15.03.2021, 17:13