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Hatalı sollama yapan TIR karşıdan gelen otomobili ezdi!

’de traktörü sollamak isteyen TIR'ın sürücüsü feci bir kazaya yol açtı. Sürücünün zamanlamayı iyi ayarlayamaması nedeniyle bir anda kendi şeridinden çıkan TIR, karşı şeritten gelen Levent Işıklar'ın kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Hatalı sollama yapan TIR karşıdan gelen otomobili ezdi!
İHA

16.03.2021, 19:19

Kaza, saat 17.00 sıralarında Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak'tan Denizli istikametine seyir halinde olan Ömer D. idaresindeki 16 AİM 921 plakalı TIR, aynı yöne seyir halinde olan traktörü sollamak istedi.

Sürücünün zamanlamayı iyi ayarlayamaması nedeniyle bir anda kendi şeridinden çıkan TIR, karşı şeritten gelen Levent Işıklar'ın kullandığı 34 TJ 9666 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Altına aldığı araçla birlikte sürüklenen TIR, yolun solunda bulunan tarlaya uçtu.

Hatalı sollama yapan TIR karşıdan gelen otomobili ezdi

Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekibi, hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücü Levent Işıklar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan yolcu, ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden Levent Işıklar'ın cenazesi, kaza kırım ekibinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kazaya ilgili soruşturma devam ediyor.



KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan hatalı sollama sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği kaza, yolun karşısında bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde önünde seyreden traktörü sollamak isteyen tır, kendi şeridinden ayrılması ve karşı şeritten gelen otomobille kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı.

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