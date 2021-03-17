Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kararın ilçedeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarında geçerli olacağı belirtildi.
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Denizli Çameli'nde kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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