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Denizli Çameli'nde kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi

Son dakika haberi.... Kentin bazı kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okul tatili haberleri de gelmeye başladı. Denizli'nin Çameli ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime, 1 gün ara verildiği bildirildi.