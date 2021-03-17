  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli Çameli'nde kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi

'nde kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi

Son dakika haberi.... Kentin bazı kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okul tatili haberleri de gelmeye başladı. 'nin ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime, 1 gün ara verildiği bildirildi.

Denizli Çameli'nde kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi
AA

17.03.2021, 09:19

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kararın ilçedeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarında geçerli olacağı belirtildi.

Engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Denizli’ye lapa kapa kar yağdı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli Çameli'nde kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.