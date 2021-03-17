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Haberler Denizli Denizli’de artış devam ediyor

’de artış devam ediyor

Denizli’de artış devam ediyor

17.3.2021

KONTROLLÜ normalleşme sürecinde orta riskli bölgede yer alan Denizli, ilk vaka sayılarının açıklandığı günden bugüne artışa sahne oluyor. Açıklanan tabloya göre, Denizli'de bir önceki hafta 38.81 olan vaka sayısı bu hafta 41.50'ye yükseldi. Denizli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin korona virüs denetimleri sürüyor. Son bir hafta içinde maske ve sosyal mesafe nedeniyle yalnızca 20 kişiye ceza uygulanırken, akşamları sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 195 kişi hakkında işlem yapıldı, 186 bin 50 lira ceza kesildi.

■ SEBAHATTİN ALP

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