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'den yürek ısıtan görüntüler! Ölmek üzere olan yavru köpeğe çiftçi sahip çıktı

’de bir çiftçi yol kenarında yürümekte zorlanan yavru bir köpek buldu. Üşümesinden dolayı titreyen köpeğe sahip çıkan çiftçi üzerindeki ceketini örterek, ısınması için ateş yaktı.

Denizli'den yürek ısıtan görüntüler! Ölmek üzere olan yavru köpeğe çiftçi sahip çıktı
İHA

17.03.2021, 15:15

Sarayköy ilçesi, Beylerbeyi Mahallesinde yaşayan bir çiftçi tarlasında çalışmaya giderken yol kenarında yavru köpek gördü. Aracından inerek yürümekte zorlanan ve titrediğini fark eden köpeğe sahip çıktı. Aracına alarak tarlasına kadar giden çiftçi yanında bulunan yiyecekten köpeğe verdi. Islanan yavru köpeğin tüylerinin kuruması için çiftçi üzerindeki ceketini çıkartarak üstünü örttü.

Çevreden topladığı ağaç parçaları ile köpeğin yanında küçük bir ateş yakarak, ısınmasını sağladı. Biraz kendine gelen yavru köpeğin tasması olmasına rağmen çiftçi yardım etmeye devam etti. Çiftçinin yanına gelen çoban yavru köpeğe bir yuva olarak sahip çıktı. Yavru köpeği tekrardan hayata döndürerek sokak hayvanlarına bir kez daha sahip çıkılması gerektiğini hatırlattı.

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