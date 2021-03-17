DENİZLİ'NİN Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Mehmet D'ye ait tek katlı evin mutfak bölümünde, dün sabah yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmayla yangını söndürdü. Ancak çatısı çöken ev, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında ifade veren ev sahibi Mehmet D, 3 gün önce kaçak kullandığı elektriğin kesildiğini, bu duruma sinirlenerek evini ateşe verip yaktığını söyledi.
Kaçak elektriği kesilince evini ateşe verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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