  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Tarihi eser kaçakçısı evini müzeye çevirdi!

kaçakçısı evini müzeye çevirdi!

Tarihi eser kaçakçısı evini müzeye çevirdi!

17.3.2021

DENİZLİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çivril'de bir kişinin tarihi eser arama ve kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşılmasının ardından operasyon için harekete geçti.

Zanlının evinde, işyerinde ve aracında yapılan aramalarda farklı dönemlere ait bin 939 adet sikke ve tarihi obje ele geçirildi. Evde define arama dedektörü ve kazıda kullanılan malzemeler de ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı jandarmaya götürüldü, adli süreç başlatıldı.

■ SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tarihi eser kaçakçısı evini müzeye çevirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.