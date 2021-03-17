Tarihi eser kaçakçısı evini müzeye çevirdi!

DENİZLİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çivril'de bir kişinin tarihi eser arama ve kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşılmasının ardından operasyon için harekete geçti.

Zanlının evinde, işyerinde ve aracında yapılan aramalarda farklı dönemlere ait bin 939 adet sikke ve tarihi obje ele geçirildi. Evde define arama dedektörü ve kazıda kullanılan malzemeler de ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı jandarmaya götürüldü, adli süreç başlatıldı.

■ SEBAHATTİN ALP