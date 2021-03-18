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'de bir işçi iskeleden düşerek yaralandı

’nin ilçesinde tadilatta olan binada iskeleden düşerek yaralan işçi hastaneye kaldırıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri inşatta incelemelerde bulundu. Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Denizli'de bir işçi iskeleden düşerek yaralandı
İHA

18.03.2021, 20:09

Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; binada tadilat çalışması yapılan inşatta çalışan 32 yaşındaki Volkan P., iskeleden düştü.

Arkadaşları yardımına koşarak kendi imkanları ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. İşçi Volkan P'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bölgeye gelen polis ekipleri inşatta incelemelerde bulundu.
Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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