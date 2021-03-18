Hatalı sollayan TIR otomobili biçti!

Denizli'de traktörü sollamak isteyen TIR'ın, otomobille kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü. Çal'a bağlı İsabey Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Ömer Durcan idaresindeki TIR, aynı yöne seyir halinde olan traktörü sollamak istedi. Sürücünün zamanlamayı iyi ayarlayamaması nedeniyle bir anda şeridinden çıkan TIR, karşı şeritten gelen Levent Işıklar'ın kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Araçla birlikte sürüklenen TIR, tarlaya uçtu. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Levent Işıklar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. TIR sürücüsü gözaltına alındı.
■ SEBAHATTİN ALP
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