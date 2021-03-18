  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Hatalı sollayan TIR otomobili biçti!

Hatalı sollayan TIR otomobili biçti!

Hatalı sollayan TIR otomobili biçti!

18.3.2021

Denizli'de traktörü sollamak isteyen TIR'ın, otomobille kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü. Çal'a bağlı İsabey Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Ömer Durcan idaresindeki TIR, aynı yöne seyir halinde olan traktörü sollamak istedi. Sürücünün zamanlamayı iyi ayarlayamaması nedeniyle bir anda şeridinden çıkan TIR, karşı şeritten gelen Levent Işıklar'ın kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Araçla birlikte sürüklenen TIR, tarlaya uçtu. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Levent Işıklar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

■ SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hatalı sollayan TIR otomobili biçti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.