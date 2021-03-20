Kumarcılar salgın dinlemiyor! Denizli'de otelin restoranında kumar oynayan 23 kişi yakalandı

Olay, Çameli ilçesi Yeni Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çameli İlçe Emniyet Amirliği polis ekipleri dün akşam saatlerinde otelde kumar oynatıldığına dair aldığı istihbarı bilgi üzerine harekete geçti. İlçe merkezinde bulunan bir otelin restoran kısmında 23 kişi tespit edilmesi üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde restoranın farklı yerlerine atılmış şekilde iskambil kağıtları ve oyun pulları ele geçirildi. Kumar oynadığı tespit edilen 23 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.





KUMAR OYNATILAN OTEL MÜHÜRLENDİ

Polis ekipleri ve olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Kumar oynatılmasına izin verme, mekan sağlama ve oynatma suçundan kişilere adli işlem yapıldı. Kumar oynayan bir kişiye ise İl Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince para cezası işlemi gerçekleştirildi. Kumar oynanan otel ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.