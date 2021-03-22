Denizli CHP'de 'İnce' depremi! İstifa eden 40 kişi, Memleket Hareketi'ne katıldı

Denizli'de CHP'den istifa eden bir grup vatandaş, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda basın açıklama düzenledi. Grup adına açıklama yapan Numan Bozca, aydınlık bir Türkiye amacıyla yola çıktıklarını ve CHP'den ayrıldıklarını belirtti.

İktidardan memnun olup tek dertlerinin kendi koltuğu olanlarla yollarını ayırdıklarını belirten Bozca, "Bugün burada 200'den fazla genç arkadaşım ile adıyla doğduğumuz içinde büyüdüğümüz partimizden, sayısız seçim kaybetmesine rağmen koltuğundan başka bir derdi olmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dolayı, saydığım ve daha başka nice sebepten dolayı istifa ediyoruz. Biz Atatürk devrimlerine inanmış, memleketi için alın teri dökmüş işçi, çiftçi, emekçi ile el ele yürüyerek iktidar olmak için bu harekete başlıyoruz" dedi. Grup, birlikte And'ımızı okuduktan sonra dağıldı.



CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da partiden 40 kişinin istifa ettiğini açıkladı.

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