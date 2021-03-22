Pamukkale Üniversitesi personel alımı başvuru! Şartlar nelerdir? Nasıl başvuru yapılır?

Personel alım ilanları yakından takip ediliyor. Pamukkale Üniversitesi de 51 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağı duyurusunda bulundu. Bugün başvuruları başlayan ilan için son başvuru tarihi ise 5 Nisan olarak belirtildi. Peki Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli personel alım için gerekenler nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını Pamukkale Üniversitesi'nin www.pau.edu.tr adresinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği duyuruldu.

MEZUNİYETE GÖRE KADRO DAĞILIMI:

Pamukkale Üniversitesi 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere mezuniyete göre,

Lise Mezunu: 10 Hemşire,

Ön Lisans Mezunu: 1 Röntgen Teknisyeni, 4 Sağlık Teknikeri ve 1 Diğer Sağlık Personeli

Lisans Mezunu: 33 Hemşire, 1 Avukat olmak üzere toplamda 51 Sözleşmeli Personel Alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

3- 657 sayılı Kanun'unun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.

5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak./Askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.

6- 2020 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…" hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.