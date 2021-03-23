Baba katili sahte sertifika operasyonunda yakalandı

DENİZLİ'DE 16 yıl önce babası Mustafa Güzen'i tabancayla vurarak öldüren ve yıllardır polis tarafından aranan Beyrekhan Güzen (37) Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalandı. Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede sahte sertifika ile haksız kazanç elde eden bir şebekeyi çökertti, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili adı geçen şahıslara yönelik soruşturma başlatan ekipler, şüpheliler arasında, 2005 yılında babasını öldürdüğü gerekçesi ile hakkında müebbet hapis cezası olduğu tespit edilen Beyrukan Güzen'in de olduğunu tespit etti.

GÜZEN'İN ilçeye geleceğinin öğrenilmesi üzerine otomobil durduruldu. Sürücünün Güzen olduğu tespit edildi. Güzen emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

■ ADEM ÜLKER