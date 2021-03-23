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Denizli'de faciadan dönüldü! Şiddetli yağış istinat duvarını çökertti

Denizli’de gece saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sağanak yağış, bir sitenin istinat duvarının çökmesine neden oldu. İstinat duvarının çöktüğü inşaat alanında şans eseri kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.