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Haberler Denizli Sokak ortasında çıkan kavgada kan aktı

Sokak ortasında çıkan kavgada kan aktı

’de aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup sokak ortasında birbirine saldırdı. Ekmek bıçağı ile karşı gruba hamle yapan , kendisine engel olmak isteyen ’u bacağından yaralayıp kaçtı. Polis, zanlıları kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı

Sokak ortasında çıkan kavgada kan aktı

23.3.2021

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sokak ortasında toplanan iki grubun kavgasında kan aktı. Olay, Başkarcı mahallesinde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan taraflar sokakta karşı karşıya geldi ve tartışmaya başladılar. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Emre Birgin evden aldığı ekmek bıçağı ile husumeti olan Hüsamettin Evran'a saldırdı.

KISA SÜREDE GÖZALTINA ALINDILAR

Olay anında Emre Birgin'e engel olmak için araya giren Mert Gecekuş, bacağına aldığı bıçak darbesi ile yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Mert Gecekuş sağlık ekipleri tarafından Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken şüpheli Emre Birgin ve olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Mert Gecekuş'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYŞEN ALPTÜZÜN

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