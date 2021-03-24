Haberler Denizli Pazar yerindeki tezgahtan tereyağı hırsızlığı kamerada

Pazar yerindeki tezgahtan tereyağı hırsızlığı kamerada

Denizli'nin Merkezfendi ilçesindeki bir pazar yerinde, bir esnafın tezgahındaki 1'er kilogramlık tereyağının 2 ayrı kadın tarafından çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan incelemede, başka bir esnafın da 5 kilogramlık sütünün çalındığı ortaya çıktı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.