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Haberler Denizli Pazar yerindeki tezgahtan tereyağı hırsızlığı kamerada

Pazar yerindeki tezgahtan tereyağı hırsızlığı kamerada

'nin ilçesindeki bir pazar yerinde, bir esnafın tezgahındaki 1'er kilogramlık tereyağının 2 ayrı kadın tarafından çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan incelemede, başka bir esnafın da 5 kilogramlık sütünün çalındığı ortaya çıktı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Pazar yerindeki tezgahtan tereyağı hırsızlığı kamerada
DHA

24.03.2021, 18:48

Olay, Topraklık Mahallesi 634 Sokak'ta bulunan açık pazar yerinde meydana geldi.

Semt pazarında yağ ve peynir satan Hüseyin Avcı, tezgahına koyduğu 1'er kilogramlık 2 paket tereyağının olmadığını fark etti.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Avcı, 2 kadının 2 kilo tereyağını çaldığını görünce polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, başka bir esnafın da 5 kilogramlık sütünün çalındığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi 2 kadının yakalanması için çalışma başlattı.

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