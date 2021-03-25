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Haberler Denizli Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs devrildi, yaralılar var

Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs devrildi, yaralılar var

’nin ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüs kar yağışının etkisiyle kayarak devrildi. Araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs devrildi, yaralılar var
İHA

25.03.2021, 19:49

Kaza, Honaz ilçesi Yokuşbaşı Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; diyaliz hastalarını taşıyan minibüs, Denizli-Uşak Karayolu üzerinden Çal ilçesine seyir halindeyken kar yağışı dolayısıyla sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek araç yan yatarak devrildi.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla araç içerisinde bulunan 4 yaralı, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olası bir kaza ihtimaline karşı yolda güvenlik önlemi alırken, araç trafiği tek şeritten sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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