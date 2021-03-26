Üzerine mermer devrilen işçi hayatını kaybetti

Kocabaş Mahallesi'ndeki işleme tesisinde çalışanlardan Polat Avcı'nın (46) üzerine mermer devrildi.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Honaz Devlet Hastanesine kaldırılan Avcı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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