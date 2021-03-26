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Haberler Denizli Üzerine mermer devrilen işçi hayatını kaybetti

Üzerine mermer devrilen işçi hayatını kaybetti

'nin ilçesinde, çalıştığı fabrikada üzerine mermer devrilen işçi yaşamını yitirdi.

Üzerine mermer devrilen işçi hayatını kaybetti
AA

26.03.2021, 17:44

Kocabaş Mahallesi'ndeki işleme tesisinde çalışanlardan Polat Avcı'nın (46) üzerine mermer devrildi.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Honaz Devlet Hastanesine kaldırılan Avcı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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