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Belediye Başkanı Hulusi Şevkan koronavirüse yakalandı

Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan koronavirüse yakalandı
İHA

27.03.2021, 22:04 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021, 22:05

Acıpayam İlçe Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, sosyal medya hesabından korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Korona virüs salgının şakası olmadığını vurgulayan Şevkan, "Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel durumum iyi. Kıymetli hemşehrililerim maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak zorundayız. Bu salgının şakası yok. Geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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