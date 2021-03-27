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Haberler Denizli DEAŞ bombacısı Denizli'de yakalandı

bombacısı 'de yakalandı

Son dakika... 'de, üyesi olduğu belirlenen M.Ç. (30), polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakaladı. DEAŞ örgütünün bombacısı olduğu ve eylem hazırlığında yakalandığı belirtilen M.Ç., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DEAŞ bombacısı Denizli'de yakalandı
DHA

27.03.2021, 17:05

Son dakika... Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gelen DEAŞ üyesi olduğu belirlenen M.Ç.'yi takibe aldı.

Örgütün bombacısı olduğu belirlenen ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen M.Ç. saklandığı evde özel harekat polisleriyle düzenlenen operasyonla dün yakalandı. Gözaltına alınan M.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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