DEAŞ bombacısı Denizli'de yakalandı

Son dakika... Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gelen DEAŞ üyesi olduğu belirlenen M.Ç.'yi takibe aldı.
Örgütün bombacısı olduğu belirlenen ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen M.Ç. saklandığı evde özel harekat polisleriyle düzenlenen operasyonla dün yakalandı. Gözaltına alınan M.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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