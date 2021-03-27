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DEAŞ bombacısı Denizli'de yakalandı

Son dakika... Denizli'de, DEAŞ üyesi olduğu belirlenen M.Ç. (30), polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakaladı. DEAŞ örgütünün bombacısı olduğu ve eylem hazırlığında yakalandığı belirtilen M.Ç., sevk edildiği adliyede tutuklandı.