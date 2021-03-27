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Haberler Denizli Diyaliz hastalarını tasıyan araç devrildi

Diyaliz hastalarını tasıyan araç devrildi

Diyaliz hastalarını tasıyan araç devrildi

27.3.2021

DENİZLİ'DE diyaliz hastalarını taşıyan minibüs buzlanan yolda kayınca devrildi. Denizli-Uşak Karayolu üzeri Yokuşbaşı Mahallesinde yaşanan kazada, Denizli'den aldığı diyaliz hastalarını Çal ilçesine götüren minibüs, buzlanan yolda kaydı ve devrildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla araç içerisinde bulunan 4 yaralı, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olası bir kaza ihtimaline karşı yolda güvenlik önlemi aldı.

■ SEBAHATTİN ALP

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