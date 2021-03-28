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Cipin içinden husumetlisine tüfekle ateş açtı; 1'i kadın 3 yaralı

'nin ilçesinde, cipin içerisinden husumetlisine pompalı tüfekle ateş edip kaçan kişi, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayda saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı.

Cipin içinden husumetlisine tüfekle ateş açtı; 1'i kadın 3 yaralı
DHA

28.03.2021, 23:57

Olay, saat 17.00 sıralarında Çamlaraltı Mahallesi'ndeki Çamlık Bulvarı üzerinde meydana geldi. Adnan A. (19), kullandığı 35 AY 2396 plakalı lüks cipin içinden bulvar üzerinde yürüyen husumetlisi olduğu öğrenilen Teoman D.'ye doğru tüfekle iki el ateş edip kaçtı. Olayda Teoman D. ve Halil Necip B. bacaklarından, ismi öğrenilemeyen bir kadın ise omzuna isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan Adnan A.'yı kısa süre içerisinde olay yerine yakın bir bölgede yakalayarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada, olayda kullanılan pompalı tüfek, 8 fişek, tabanca ve 11 mermi ele geçirildi.



Adnan A. polisteki ifadesinde, iki gün önce sokakta kendisini darbeden kişiyi sokakta görünce korkutmak için ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.




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