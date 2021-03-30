Haberler Denizli 6 yaşındaki çocuk oyun oynarken hayatını kaybetti

6 yaşındaki çocuk oyun oynarken hayatını kaybetti

Denizli’de altyapı çalışmalarının sürdüğü sokakta tedbirsizlik yüzünden feci bir kaza meydana geldi. Oyun oynadığı sırada 6 yaşındaki çocuğun üzerine kanalizasyon baca çemberi düştü. Küçük çocuğun hayatını kaybettiği olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.