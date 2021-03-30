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Haberler Denizli 6 yaşındaki çocuk oyun oynarken hayatını kaybetti

6 yaşındaki çocuk oyun oynarken hayatını kaybetti

’de altyapı çalışmalarının sürdüğü sokakta tedbirsizlik yüzünden feci bir kaza meydana geldi. Oyun oynadığı sırada 6 yaşındaki çocuğun üzerine kanalizasyon baca çemberi düştü. Küçük çocuğun hayatını kaybettiği olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

6 yaşındaki çocuk oyun oynarken hayatını kaybetti
İHA

30.03.2021, 19:56

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; altyapı çalışmalarının sürdüğü sokakta 6 yaşındaki E.K oyun oynuyordu.

Kanalizasyon çalışmalarında kullanılan ve baca çemberi olarak adlandırılan beton taş bir anda E.K.'nin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri E.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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