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Haberler Denizli Araçtan pompalı tüfekle ateş edip kaçtı

Araçtan pompalı tüfekle ateş edip kaçtı

Araçtan pompalı tüfekle ateş edip kaçtı

30.3.2021

DENİZLİ Pamukkale'de, otomobilden yolda yürüyen husumetlisine pompalı tüfekle ateş edip kaçan kişi, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Çamlık Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Adnan A. (19), kullandığı lüks otomobilin içinden bulvar üzerinde yürüyen husumetlisi Teoman D.'ye tüfekle iki el ateş edip kaçtı. Olayda Teoman D. ve Halil Necip B. bacaklarından, ismi öğrenilemeyen bir kadın ise omzuna isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Kısa sürede polis ekiplerince yakalanan Adnan A, verdiği ifadede husumetlisini korkutmak amaçlı ateş ettiğini söyledi.

■ SEBAHATTİN ALP

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