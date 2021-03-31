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Haberler Denizli Üzerine beton rögar çemberi düşen 6 yaşındaki Enes, toprağa verildi

Üzerine beton rögar çemberi düşen 6 yaşındaki Enes, toprağa verildi

'nin ilçesinde, üzerine beton rögar çemberi düşmesi sonucu yaşamını yitiren 6 yaşındaki Enes Koray, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Üzerine beton rögar çemberi düşen 6 yaşındaki Enes, toprağa verildi
DHA

31.03.2021, 16:07

Acı olay, dün saat 18.00 sıralarında, Sümer Mahallesi 2279 Sokak'ta yaşandı. Mahallenin içme suyu hattı çalışması yapıldığı sırada sokakta oynayan Enes Koray'ın üzerine, beton rögar çemberi devrildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Acı haberi duyan aile, gözyaşlarına boğulurken, Koray'ın cansız bedeni, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Enes Koray'ın bugün yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, Pamukkale ilçesindeki Akhan Mezarlığı'na getirildi. Baba Nuri Koray ve aile üyelerinin hazır bulunduğu cenazeye anne katılamadı. Küçük çocuk, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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