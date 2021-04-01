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Haberler Denizli Üzerine beton rögar bacası düşen Enes yaşamını yitirdi

Üzerine beton rögar bacası düşen Enes yaşamını yitirdi

Üzerine beton rögar bacası düşen Enes yaşamını yitirdi

1.4.2021

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde, üzerine beton rögar çemberi düşmesi sonucu yaşamını yitiren 6 yaşındaki Enes Koray, gözyaşları içinde toprağa verildi. Acı olay önceki akşam Sümer Mahallesi 2279 Sokak'ta yaşandı.

MAHALLENİN içme suyu hattı çalışması yapıldığı sırada sokakta oynayan Enes Koray'ın üzerine, beton rögar çemberi devrildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Küçük Enes, dün kılınan cenaze namazının ardından Akhan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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