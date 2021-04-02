Haberler Denizli Zehir tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

Zehir tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

Denizli’de uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda tabanca, tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.