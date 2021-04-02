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Haberler Denizli Zehir tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

Zehir tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

’de uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda tabanca, tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zehir tacirlerine operasyon: 3 gözaltı
İHA

02.04.2021, 17:19

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çivril'de uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Bir süreliğine fiziki ve teknik takibe alınan zehir tacirleri düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Ev ve üt aramalarında ise kurusıkı tabanca, ruhsatsız tüfek ve 5 gram esrar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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