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Haberler Denizli Miras kavgasında üvey yeğen dayısını katletti

Miras kavgasında üvey yeğen dayısını katletti

'nin ilçesinde 'arsa mirası' anlaşmazlığından çıkan kavgada üvey yeğen Mehmet Kaba (37), dayısı 79 yaşındaki Sait Tülüoğlu'nu av tüfeğiyle vurup öldürdü. Gözaltına alınan Kaba, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Miras kavgasında üvey yeğen dayısını katletti

3.4.2021

GÖĞSÜNE İSABET ETTİ
Olay önceki gün 17.00'de Demirli mahallesinde yaşandı. Çiftçi Mehmet Kaba (37), iddiaya göre, arsa mirası nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı dayısı Sait Tülüoğlu'nun yaşadığı eve gitti. Evin bahçesinde ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, Mehmet Kaba yanında getirdiği av tüfeğiyle Sait Tülüoğlu'na ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, göğsüne saçmaların isabet ettiği Tülüoğlu'nun öldüğünü belirledi. Şüpheli Mehmet Kaba ise suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Kaba'nın ilk ifadesinde, konuşmak için Sait Tülüoğlu'nun evine gittiğini, burada tartışmaya başladıkları sırada Tülüoğlu'nun kendisine küfrettiğini ve korkutmak amacıyla ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Kaba, mahkemede cezaevine gönderildi.

SEBAHATTİN ALP

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