  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Göç eden leylekleri öldürdüler

Göç eden leylekleri öldürdüler

’nin ilçesinde bilinçsiz avlanan kişi ya da kişiler tarafından göç eden 2 leyleği tüfekle vurarak öldürdü. Bu durumu tepki gösteren bir vatandaş sosyal medyasında paylaşarak “Doğanın güzel hayvanlarını doğa katilleri katlettiler” diye tepi gösterdi.

Göç eden leylekleri öldürdüler
İHA

04.04.2021, 18:58

Olay, Çal ilçesi Hançalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan Ahmet Okkacı, mahallede bulunan Hançalar Deresi yakınında leyleklerin beklediğini gördü.Biraz daha yaklaşan Okkacı, 2 leyleğin yerde öldüğünü gördü. Göç mevsiminde olan leyleklerin telef olmasından dolayı üzüldüğünü belirten Okkacı; "Bu leyleklerin kime ne zararı olur, göç mevsiminde bulunan leylekleri kim ya da kimler tarafından vurulduysa bir an önce belirlenmelidir" dedi.



Vatandaşlar tarafından da tepkiyle karşılanan bu durumu Okkacı, sosyal medyasında paylaşarak "Doğanın güzel hayvanlarını doğa katilleri katlettiler" şeklinde tepki verdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göç eden leylekleri öldürdüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.