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Haberler Denizli Heykel sahtekarları suçüstü yakalandı

Heykel sahtekarları suçüstü yakalandı

Heykel sahtekarları suçüstü yakalandı

4.4.2021

DENİZLİ Pamukkale'de alçıdan yaptıkları heykeli, "Zeus'un oğlu" diyerek, alıcı zannettikleri jandarma ekiplerine satmaya çalışan 4 kişi, gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, Karahayıt Mahallesi'nde bazı kişilerin tarihi eser satmak için müşteri aradığını belirledi. Kaçakçılarla alıcı gibi bağlantı kuran jandarma, şüphelilerle buluştu. Alıcı kılığındaki jandarma ekibine heykeli 'Zeus'un oğlu' diyerek, 1 milyon liraya satmak isteyen şüpheliler, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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