DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde sulama borusuna sıkışan 3 yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Akkale mahallesinde yolun altındaki kanaldan köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kanaldaki boruyu kesen ekipler, mahsur kalan 3 yavru köpeği sıkıştıkları yerden çıkardı. İtfaiye ekiplerince temizlenerek sütle beslenen yavru köpekler, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.
Pamukkale’de yavru köpek operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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