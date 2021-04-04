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Haberler Denizli Pamukkale’de yavru köpek operasyonu

’de yavru köpek operasyonu

Pamukkale’de yavru köpek operasyonu

4.4.2021

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde sulama borusuna sıkışan 3 yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Akkale mahallesinde yolun altındaki kanaldan köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kanaldaki boruyu kesen ekipler, mahsur kalan 3 yavru köpeği sıkıştıkları yerden çıkardı. İtfaiye ekiplerince temizlenerek sütle beslenen yavru köpekler, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.
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