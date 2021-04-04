Tekvandocu Esenay sırra kadem bastı

DENİZLİ Buldan'da gezmek için evden çıkan 19 yaşındaki Kadriye Esenay Akçagöz'den 3 gündür haber alınamıyor. Alphan ve Durdane Akçagöz çiftinin kızları Kadriye Esenay Akçagöz, önceki gün öğle saatlerinde evden çıktı. Geri dönmeyen Esenay'dan bir daha haber alınamadı. Sosyal medyadan kızları için kayıp ilanı veren aile, polise de kayıp başvurusunda bulundu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beden Eğitim Spor Meslek Yüksekokulu öğrencisi siyah kuşak tekvandocu olan Esenay'ı görenlerin insanlık namına polise haber vermesini isteyen baba Alphan Akçagöz, "Kızım 2 gün önce rahatsızlandı. Evde yatıyordu, hava almaya dışarıya çıkmış. Ondan sonra kendisinden haber alamadık. Telefon sinyaline bakıldı ancak sim kartı telefondan çıkarılmış. Kızımın hayatından endişe ediyoruz. Görenlerin haber vermesini bekliyoruz" diye konuştu.

MURAT ŞENBAKLAVACI