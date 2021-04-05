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Haberler Denizli Denizli'de FETÖ'nün hücre evine operasyon

'de 'nün hücre evine operasyon

'de 'nün () hücre evine düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalandı. Operasyonda yakalanan kişilerden "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu belirlenen B.A. cezaevine gönderildi.

Denizli'de FETÖ'nün hücre evine operasyon

05.04.2021, 17:36

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 4 şüpheliyi takibe aldı.

Şüphelilerin saklandığı hücre evine düzenlenen operasyonda askeri mahrem imamlar tarafından ankesörlü hatlardan arandıkları tespit edilen hakim ve savcı adayı ile eski askeri öğrencinin de aralarında bulunduğu 4 zanlı yakalandı.

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Yakalanan kişilerden "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu belirlenen B.A. cezaevine gönderildi.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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