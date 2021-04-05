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Haberler Denizli Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti

Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti

’de kendilerini ‘Cumhuriyet Savcısı’ olarak tanıtan dolandırıcılar, haklarında yürütülen soruşturmalardan kurtarma ve ya arama kararı olan kişilere ulaşarak uyuşturucu ve para talep ederek dolandırmak isterken yakalandı.

Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti
İHA

05.04.2021, 17:14 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021, 17:15

Denizli'de bir çete kendilerini 'cumhuriyet Savcısı' olarak tanıtarak haklarında soruşturma yürütülen ve ya aranma kararı olan şahıslara ulaşarak dolandırmak istedi. vatandaşlara haklarında yürütülen soruşturmadan kendilerini kurtarabileceklerini ve ya arana kaydı olan kişilerin haklarında yer alan aranıyor kaydını kaldırabileceklerini söyledi. Karşılığında ise uyuşturucu ve para isteyen 4 şüpheliyi polis ekipleri takibe aldı. Kısa süreli fiziki ve teknik takibin ardından 4 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardında adliyeye çıkarılan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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