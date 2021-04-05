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Haberler Denizli Traktörü durdurmak isterken canından oldu

Traktörü durdurmak isterken canından oldu

’nin ilçesinde freni boşalan traktörü durdurmak isteyen çiftçi Güngör Akgül, dengesini kaybederek traktörün altında kalıp feci şekilde can verdi.

Traktörü durdurmak isterken canından oldu
İHA

05.04.2021, 09:53

Kaza Çal ilçesi Denizler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evli ve 2 çocuk babası Güngör Akgül, evinin önüne park ettiği traktörün bir anda hareket ettiğini fark etti. Freni boşalan traktör geri geri gitmeye başlarken Akgül, hızlıca koşarak durdurmak istedi. O esnada dengesini kaybederek yere düşen Akgül traktörün arka tekerinin altında kaldı. Olayı gören ailesi 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri Güngör Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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