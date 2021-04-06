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Belediye Başkanı Şevkan tedbir için hastaneyee kaldırıldı

Belediye Başkanı , korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından rahatsızlanınca tedbiren Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Acıpayam Belediye Başkanı Şevkan tedbir için hastaneyee kaldırıldı
İHA

06.04.2021, 13:59

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, geçtiğimiz günlerde korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından karantina sürecine başladı. Başkan Şevkan, rahatsızlanması sonucunda Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada; "Acıpayam Belediye Başkanımız Dr. Hulusi Şevkan, tedbir amaçlı gerekli tetkiklerin yapılması amacıyla Pamukkale Üniversitesi'ne sevk edilmiştir. Üniversite doktorlarımızdan gelen bilgi doğrultusunda, genel durumunun iyi olduğu ve tedavisinin bir iki gün devam edeceğini siz değerli halkımıza saygıyla duyururuz. Kendisine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Resmi hesaplarımız haricinde yapılan paylaşım ve haberlere itibar etmeyiniz" denildi.

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