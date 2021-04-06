Göç eden leylekleri tüfekle katlettiler

DENİZLİ'NİN Çal ilçesinde, göç eden iki leylek tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma, yaptığı incelemede leyleklerin ölü bulunduğu alanlarda boş mermi kovanları buldu. Jandarma ekipleri, otomobille kaçtıkları belirtilen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
■ SEBAHATTİN ALP
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