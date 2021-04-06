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Haberler Denizli Simitçinin tezgahının kundakladığı anlar

Simitçinin tezgahının kundakladığı anlar

'nin ilçesinde simit satarak geçimini sağlayan 51 yaşındaki 'in seyyar tezgahı kundaklandı. Kundaklama anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili olarak 72 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. Ekmek teknesi yanan simitçi, tezgahını ateşe veren kişiyi tanımadığını belirterek, "12 yıldır aynı yerde simit satıyorum. Hiç kimseyle bir sorunum olmadı. Hiç kimseye de küfür etmedim. Neden yaptığını da bilmiyorum. Şikayetçi oldum" dedi.

Simitçinin tezgahının kundakladığı anlar
DHA

06.04.2021, 18:18 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021, 18:19

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde simit satarak geçimini sağlayan 51 yaşındaki Reşat Şimşek'in seyyar tezgahını kundakladığı belirlenen Veli Y. (72), gözaltına alındı. Kundaklama anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

12 yıldır simit satarak geçimini sağlayan Reşat Şimşek'in Saraylar Mahallesi, Tuhafiyeciler Caddesi girişindeki seyyar tezgahı, dün saat 06.00 sıralarında kundaklandı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere su sıkarak müdahale ederken, seyyar simit tezgahı kullanılmaz hale geldi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, atık kağıtları kullanarak simit tezgahını ateşe veren şüphelinin Veli Y., olduğunu belirledi.

Veli Y., gözaltına alındı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veli Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Simitçi Reşat Şimşek, tezgahını ateşe veren kişiyi tanımadığını belirtip, "12 yıldır aynı yerde simit satıyorum. Hiç kimseyle bir sorunum olmadı. Ekmek teknemi yakan kişiyi de tanımıyorum. Hiç kimseye de küfür etmedim. Neden yaptığını da bilmiyorum. Simit satarak geçimini sağlayan biriyim. Şikayetçi oldum" dedi.

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