Haberler Denizli Simitçinin tezgahının kundakladığı anlar

Simitçinin tezgahının kundakladığı anlar

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde simit satarak geçimini sağlayan 51 yaşındaki Reşat Şimşek'in seyyar tezgahı kundaklandı. Kundaklama anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili olarak 72 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. Ekmek teknesi yanan simitçi, tezgahını ateşe veren kişiyi tanımadığını belirterek, "12 yıldır aynı yerde simit satıyorum. Hiç kimseyle bir sorunum olmadı. Hiç kimseye de küfür etmedim. Neden yaptığını da bilmiyorum. Şikayetçi oldum" dedi.

DHA 06.04.2021, 18:18 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021, 18:19