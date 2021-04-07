Denizli'de mide bulandıran olay! İstismarcıdan iğrenç sözler

Son dakika edinilen bilgiye göre, eşinden boşanan Fadime Ç., geçtiğimiz yıl 13 yaşında olan kızı Y.K. ile birlikte Denizli'nin Baklan ilçesine yerleşti. Fadime Ç. ile dost hayatı yaşamaya başlayan Şakir O. (41), geçen süre içerisinde kendisinden 27 yaş küçük Y.K.'ya cinsel istismarda bulundu. Bir süre sonra Y.K.'nın hamile kaldığı ortaya çıktı. Hem işledikleri suçu gizlemek için işbirliği yapan çift, küçük kızın fazla kilolarından da faydalanarak aylarca hamileliği gizlemeyi başardı.





EVDE DOĞUM YAPTIRIP KURTULACAKLARDI

14 yaşına giren Y.K.'nın önceki gün doğum sancıları başladı. Küçük kızı hastaneye götürmek yerine evde doğum yaptırmayı tercih eden annesi Fadime Ç. ve Şakir O., bu sayede ceza almadan paçayı yırtmayı da tasarladı. Ancak çocuk yaşta bir kız bebek dünyaya getiren Y.K.'nın doğum sonrası kanaması durmayınca, çiftin çirkin planı da suya düştü.



SUÇU KADAR SAVUNMASI DA İĞRENÇ OLDU

112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istemek zorunda kalan çift, ambulansla hem Y.K.'yı hem de dakikalar önce dünyaya gelen bebeği hastaneye getirdi. Doğum yapan Y.K.'nın çocuk yaşta olduğunu fark eden doktorlar durumu polise ihbar edince; çocuğun kendisinden olduğunu kabul eden Şakir O., "Onunla evleneceğim" şeklinde akıl almaz bir savunma yaptı. Hastanede polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, 'küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.





İŞBİRLİKÇİ ANNE HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hakkında soruşturma başlatılan işbirlikçi anne ise, henüz tamam olarak iyileşmeyen ve henüz çocuk yaşta olan Y.K.'nın pedagog eşliğinde ifadesinin alınacak olması nedeniyle gözaltına alınmadı. Anne Fadime Ç.'nin ise şimdilik hastanedeki kızının başında durduğu ve kızın vereceği ifadenin ardından işlemlerinin tamamlanacağı kaydedildi. Kuvözde tutulan bebek ve küçük annesinin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Doğan kız bebek ve Şakir O.'dan DNA alındı. Şüphelinin suçunu itiraf etmesine rağmen, DNA testi sonrası doğan çocuğun babasının kim olduğunun netlik kazanacağı bildirildi.