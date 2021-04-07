Denizli'den Antalya'ya bir otelde çalışmak için giden 19 yaşındaki genç, ağabeyine öldürüleceği mesajını attıktan sonra deniz kıyısında başından vurulmuş halde ölü bulundu. Kemer'in Beldibi Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde garson olarak çalışan Mehmet Büdün, Denizli'deki ağabeyine mesaj atarak kendisinin öldürüleceğini söyledikten sonra telefonu kapattı.
BUNUN üzerine defalarca kardeşini arayan fakat bir türlü ulaşamayan ağabey, Mehmet'in Kemer'de yaşayan arkadaşlarını telefonla arayarak yardım istedi.
SAHİLDE BULDULAR
GENCİ aramak için daha önce de sık sık gittiği sahil boyunu kontrol eden arkadaşlarından biri, Mehmet Büdün'ü eski Çamdağ Tüneli yanında, yoldan 100 metre aşağıdaki sahilde hareketsiz yatarken buldu. Ateşli silahla başından vurulmuş haldeki arkadaşını gören genç, 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede 19 yaşındaki Mehmet Büdün'ün cinayete kurban gidip gitmediği otopsi ile belirlenecek. gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
SABAHATTİN ALP
Sahilde ölü bulunan gencin son sözü: Beni öldürecekler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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