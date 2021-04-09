Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı

Olay, Çameli ilçesi Kirazlıyayla Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir kız babası ve eşiyle boşanma aşamasında olan 39 yaşındaki Özer Öztürk, kahvaltıya gitmeyince annesi şüphelenerek evine gitti. Kapıyı açan anne evde Özer Öztürk'ün cansız bedeniyle karşılaştı.

Fenalık geçiren anne komşularından yardım isterken, 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri Özer Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde detayı incelemeyi gerçekleştirdikten sonra, Özer Öztürk'ün cansız bedeni otopsi için Pamukkale Hastanesi morguna kaldırıldı.